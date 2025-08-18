Твіттер-акаунт Troll Football виклав оцінки новачків Арсенала та Манчестер Юнайтед – Віктора Дьокереша та Беньяміна Шешка, які отримали 6,0 та 6,3 бала відповідно.

"Найбільше протистояння з часів епохи Антоні – Мудрика", – йдеться у дописі. Нагадаємо, раніше акаунт кепкував як з Мудрика, так і з Антоні, які мали посередні статистичні показники (10 голів та 11 асистів у Михайла за 73 матчі в складі Челсі; 12 голів та 5 результативних передач у бразильця в 96 матчах за МЮ) при високих трансферних цінах (70 млн євро за Мудрика та 95 млн євро за Антоні).

Тепер же увага перемкнулась на Дьокереша, який влітку обійшовся Арсеналу в майже 66 мільйони євро, та Шешка, за якого Манчестер Юнайтед заплатив 76 з половиною мільйонів євро.

