Вінгер Челсі Михайло Мудрик знову вразив своєю блискавичною швидкістю, підтвердивши звання одного з найшвидших гравців АПЛ.

Видання Squawka оприлюднило список найшвидших гравців АПЛ сезону 2024/25. Попри невелику кількість ігрового часу, своє місце в рейтингу посів і Михайло Мудрик.

Мудрик як Роналдінью, Забарного сватають у Реал недарма, Судаков активує машину – "найкращий у світі" грає за Україну

Українець у цьому сезоні зумів розвинути швидкість 35,79 км/год – це п'ята сходинка. Мудрик випередив таких зірок, як Ерлінг Холанд (35,74 км/год), Тімо Вернер (35,69) та Габріел Мартінеллі (35,57 км/год). Найшвидшим же виявився захисник Тоттенхема Мікі ван де Вен (37,12 км/год).

Додамо, що Мудрик зіграв у 14 матчах за Челсі в цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами та 5 асистами (при цьому жодної результативної дії в АПЛ у 7 поєдинках).

"Чи це не найглибше дно в історії?": Мудрик – єдина надія, збірну номінують у Книгу рекордів Гіннеса, обличчя Каладзе