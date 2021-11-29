"Севілья дійсно проявляла і проявляє інтерес до Мудрика. Взагалі, зараз багато клубів ним цікавляться. Вони роблять запити.

Мудрик зацікавив Севілью, – Fichajes

Наскільки мені відомо, там є клуб з АПЛ, який розглядає можливість підписання Мудрика. Він збирається зробити пропозицію Шахтарю щодо викупу гравця, і вона має надійти. Але сума, яку він буде готовий викласти, від 10 до 20 млн євро. Швидше за все, це не задовольнить Шахтар і він відхилить її.

Зараз Мудрик – єдиний, хто запам'ятався в Шахтарі в Лізі чемпіонів. Безперечно, на нього буде попит. Думаю, Шахтар навряд чи навіть розглядатиме пропозиції до 20 млн євро", – зазначив журналіст в ефірі Циганик Live.

У сезоні 2021/22 Мудрик зіграв за Шахтар 16 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи і віддав 5 асистів. Його контракт розрахований до 30 червня 2025-го.

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