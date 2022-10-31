За Мудриком стежать у Європі не лише скаути, а й прості вболівальники. Після ефектних матчів у Лізі чемпіонів ледь не кожен топ-клуб хоче бачити у себе Михайла. Відлякує лише ціна, яку Шахтар вимагає за свого лідера.

Реал злякався неадекватних апетитів Шахтаря за Мудрика – залишились 3 реальні претенденти

Мудрик фанатично сконцентрований на футбольному прогресі. У Tiktok виклали нарізку, як українець тренується. Міша тягає залізо у футболці Мілана. Відео за добу набрало 123 тисячі переглядів і потрапило на очі фанів "россонері".

Фанатський портал SempreMilan відразу ж пригадав, що влітку Мілан намагався підписати Мудрика. Вболівальники отримали надію, що футболіст може зацікавитися варіантом в Італії та повторити історію Шевченка.