Стало відомо, під яким номером вже колишня зірка Шахтаря Михайло Мудрик гратиме в Челсі.

Те, що 22-річний талант стане гравцем "синіх", не викликає жодних сумнівів. Михайло вже навіть сфотографувався у формі Челсі й відвідав Стемфорд Брідж.

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Як інформує інсайдер Фабріціо Романо, українець виступатиме в Лондоні під 15 номером. Він вперше у кар'єрі гратиме під таким числом. У Шахтарі та збірній України Мудрик останнім часом одягав футболку з десяткою на спині.

Раніше у складі юнацьких та молодіжних команд "гірників" вінгер мав 11, 16, 20 та 91 номери, а в Десні грав під 14-м. За "синьо-жовтих" виступав під 9, 11, 14, 20 та 24.

Нагадаємо, Шахтар заробить на Мудрику близько 100 мільйонів євро. Сам футболіст підписав довготривалий контракт, згідно з яким отримуватиме 7,5 млн за сезон.

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