Інсайдер Екрем Конур анонсував близький перехід 21-річного українця в Байєр.

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Упродовж тривалого часу Мудрика пов'язували з клубами АПЛ, зокрема згадували Брентфорд. Втім, сам хавбек публічно заявив про своє бажання переїхати в Леверкузен. Байєр фінішував у Бундеслізі третім, гарантувавши собі груповий етап наступного сезону Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у поточній кампанії Мудрик встиг провести за Шахтар 19 матчів, в яких оформив 2 голи та 9 асистів. Контракт з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року, нинішня ціна гравця за Transfermarkt – 4 млн євро.

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