Відтоді як Грем Поттер покинув лондонський клуб на початку квітня, тривали пошуки головного тренера. Керівництво Челсі не хотіло зробити хибний вибір і довгий час вело перемовини з потенційними кандидатами, щоб чітко зрозуміти, чи бачать вони однаково майбутнє команди.

Мудрик у компанії легенди Реала відвідав фінал тенісного турніру в Мадриді

Як повідомляє The Athletic, вже найближчими днями "сині" збираються оголосити ім'я того, хто очолить Челсі влітку. Головним претендентом вважається Маурісіо Почеттіно. Аргентинський тренер залишився без роботи після звільнення з ПСЖ 12 місяців тому. Очікується, що чотири матчі, які залишилось зіграти лондонцям в цьому сезоні, вони проведуть під керівництвом Френка Лемпарда.

Нагадаємо, що Челсі наразі посідає 11 сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 42 бали. "Сині" втратили шанси здобути путівку в єврокубки. До завершення сезону лондонці мають зіграти проти Ноттінгема, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.

Челсі здолав Борнмут у матчі АПЛ за 12 місце – суддя покарав Мудрика, Лемпард втратив лідера, 3 результативні заміни