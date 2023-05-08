Мудрик незабаром отримає нового тренера – Челсі готує офіційне оголошення, відомий фаворит
Керівництво Челсі, схоже, обрало нового наставника для "синіх".
Відтоді як Грем Поттер покинув лондонський клуб на початку квітня, тривали пошуки головного тренера. Керівництво Челсі не хотіло зробити хибний вибір і довгий час вело перемовини з потенційними кандидатами, щоб чітко зрозуміти, чи бачать вони однаково майбутнє команди.
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Як повідомляє The Athletic, вже найближчими днями "сині" збираються оголосити ім'я того, хто очолить Челсі влітку. Головним претендентом вважається Маурісіо Почеттіно. Аргентинський тренер залишився без роботи після звільнення з ПСЖ 12 місяців тому. Очікується, що чотири матчі, які залишилось зіграти лондонцям в цьому сезоні, вони проведуть під керівництвом Френка Лемпарда.
Нагадаємо, що Челсі наразі посідає 11 сходинку у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 42 бали. "Сині" втратили шанси здобути путівку в єврокубки. До завершення сезону лондонці мають зіграти проти Ноттінгема, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Ньюкасла.
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