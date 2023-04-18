AS оцінив перспективи Михайла Мудрика в Челсі. Як це інколи буває, увага тамтешніх журналістів залишає бажати кращого.

Іспанський AS опублікував матеріал, присвячений старту кар'єри Михайла Мудрика в Челсі. У січні лондонці заплатили за вінгера збірної України 70 мільйонів євро (з урахуванням бонусів сума може зрости до 100 млн), а Мудрик у 11-ти матчах віддав 2 асисти.

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На думку журналістів AS, попри непереконливий початок в Англії, українець має всі шанси досягти успіху у складі Челсі. Перш за все, лондонцям потрібно набратися терпіння.

Іспанський ЗМІ також погоджується зі словами Флорана Малуда, що Мудрику треба взяти приклад із Вінісіуса. Вінгер свого часу теж важко починав у Реалі після переїзду з Бразилії, але згодом став однією з головних зірок мадридського клубу.

Також іспанці вважають, що прихід Френка Лемпарда повинен позитивно вплинути на ігровий час Мудрика в лондонській команді.

Все б нічого, якби не одне "але". У матеріалі Мудрик названий талантом із Краснодара (російське місто), тоді як насправді Михайло народився у Краснограді на Харківщині. Це далеко не перший схожий фейл від представників Іспанії щодо українців.

Зокрема, у 2020-му епічно "налажали" журналісти Marca, які переплутали низку прізвищ футболістів збірної України. Так у складі "синьо-жовтих" з'явилися Циніков, Мараменко, Караве та інші "новачки".

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