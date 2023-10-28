Челсі приймає Брентфорд у рамках 10 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Брентфорд розпочинається о 14:30 за київським часом. Дивитися гру можна на платформі Setanta Sports, а також на каналі Setanta Sports Ukraine.

"Мудрик зробив крок у правильному напрямку": легенда АПЛ оцінив перформанс українця у матчі з Арсеналом

Михайло Мудрик в минулому турі забив чудовий гол у ворота Арсенала, однак сьогодні тренер залишив українця поза заявкою. Причина такого рішення не відома. Лідер "синіх" Енцо Фернандес також пропускає матч. Єгор Ярмолюк розпочинає в запасі Брентфорда.

Стартові склади команд

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвілл, Кукурелья – Кайседо, Галлахер – Стерлінг, Мадуеке, Палмер – Джексон.

Запасні: Петровіч, Біч, Густо, Джеймс, Бадіашіль, Маатсен, Угочукву, Матос, Вашингтон.

Бренфорд: Флеккен – Айєр, Піннок, Коллінз – Расмуссен, Єнсен, Ньоргор, Янельт, Хікі – Мбеумо, Вісса.

Запасні: Стракоша, Мопе, Занка, Годдос, Оньєка, Мі, Ярмолюк, Олакігбе, Брірлі.