Мудрик: Неприємно розмовляти мовою, якою віддають накази вбивати наших людей
12:23 - Читать на русском
Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зізнався, чому вирішив перейти на українську мову.
"Це більше така принципова позиція.
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Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", – цитує Мудрика UА-Football.
Нагадаємо, Михайло виступає за Шахтар, однак найближчим часом може змінити клубну прописку. За талановитого півзахисника борються одразу декілька іменитих клубів – німецький Байєр, англійський Брентфорд та італійський Ювентус.
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