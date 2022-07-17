Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик зізнався, чому вирішив перейти на українську мову.

"Це більше така принципова позиція.

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Тому що якось навіть всередині неприємно, коли ти розмовляєш тією мовою, якою віддають накази вбивати наших людей", – цитує Мудрика UА-Football.

Нагадаємо, Михайло виступає за Шахтар, однак найближчим часом може змінити клубну прописку. За талановитого півзахисника борються одразу декілька іменитих клубів – німецький Байєр, англійський Брентфорд та італійський Ювентус.

Трансферу не буде, або Чому Мудрик залишиться у Шахтарі?