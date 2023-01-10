Михайло Мудрик вирішив не вдаватися до радикальних методів, щоб вибити трансфер з Шахтаря.

Вінгер "гірників" вчасно прибув на командне зібрання і готується вилітати до Туреччини, повідомляє The Athletic.

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Мудрик був у складі делегації Шахтаря, яка сьогодні перетнула українсько-польский кордон. Зірочка донеччан дотримується дисципліни, хоча раніше публічно заявив про своє бажання перебратися в АПЛ. Свого часу Шахтар мав проблеми з легіонерами у схожих ситуаціях. Наприклад, Генріх Мхітарян не приїхав на збори, щоб його відпустили в Борусію Д.

Переговори Шахтаря і Арсенала щодо Мудрика тривають, а поки вінгер повинен працювати у нинішній команді. Срна і Палкін називали цифри від 60 до 100 млн євро. Контракт вінгера розрахований до кінця 2026 року.

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