Челсі боротиметься за вінгера Крістал Пелас Майкла Олісе, але ймовірний перехід не вплине на становище Михайла Мудрика.

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Головною ціллю Челсі є Майкл Олісе з Крістал Пелас. Фабріціо Романо розповів про плани лондонців у подкасті PlayBack, а також інсайдер вважає, що француз буде чудовим доповненням тим гравцям, що вже має клуб.

"Челсі дуже хоче Олісе, гравець відчуває цю одержимість. Лондонці вважають, що він ідеально підійде для гри з Мудриком, Палмером та іншими. Челсі зробив сильну фінансову пропозицію Олісе", – цитує Романо The chelsea chronicle.

Нагадаємо, що раніше була інформація про те, що Челсі може продати Мудрика, якщо домовиться з Крістал Пелас щодо Майкла Олісе.

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