Вінгер Челсі Михайло Мудрик нібито може спробувати себе у спринтерських змаганнях – його агенти відповіли на ці чутки.

"Наш клієнт не розглядає можливість стати олімпійським спринтером, як стверджується. Таке звинувачення ставить під сумнів відданість нашого клієнта своїй футбольній кар'єрі і, таким чином, надзвичайно шкодить його професійній репутації.

Ці публікації завдають особливої ​​шкоди нашому клієнту, спричинили дуже значні страждання та збентеження, а також ризикують фінансовою шкодою. Усвідомлення того, що неправдиві звинувачення залишаються вільно доступними для читачів в Інтернеті, викликає у нашого клієнта дуже великий дискомфорт та тривогу", – наводить слова представників Мудрика Insidethegames.

Також зазначається, що "оманливі статті в інтернеті зустріли рішучий протест представників Мудрика, які вимагають негайного спростування та повного видалення з усіх платформ. Вони також висловили стурбованість щодо впливу таких повідомлень на особисте благополуччя та професійний імідж гравця". Зокрема, новини про те, що Мудрик може змінити амплуа і стати професіональним спринтером вже були видалені з таких видань як Marca.

