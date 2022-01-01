"2021 рік став для мене проривним, але він також був складним і емоційним. Хотілося б зробити наступний ще кращим.

Шахтар назвав найкращого гравця року – в Палкіна була інша думка

Думаю, вболівальники, які уважно дивляться футбол, бачать, що, окрім техніки і швидкості, я дуже багато працюю над іншими аспектами: командною грою, діями у відборі, також не менш важлива позиційна гра з м'ячем і без м'яча. Ну а над технікою і швидкістю потрібно і так постійно продовжувати працювати.

А щодо тих якостей, які потрібно розвивати на зимових зборах в першу чергу... Я дуже незадоволений своєю швидкістю і витривалістю – в першу чергу хотілося б поліпшити саме їх. Ще – гра головою, удари, знайти більше взаєморозуміння з партнерами на полі", – цитує Мудрика офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, Михайло був визнаний найкращим гравцем Шахтаря у році, що минає. У поточному сезоні він провів за донецьку команду 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач.

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