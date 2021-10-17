"Я готовий до збірної України. Як тільки тренер національної команди вважатиме, що я потрібен команді, – це стане можливим.

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Я розумію, що є хороший шанс застовпити за собою місце на лівому фланзі атаки у збірній після травми Коноплянки. Але це місце не вакантне. Все одно у збірній багато хороших флангових футболістів. Хоча так, це моя мета, опинитися там. Буду працювати, щоб потрапити у національну команду", – сказав Мудрик в інтерв'ю програмі "BurBuzz".

Нагадаємо, Михайло виступав за збірну України різних вікових груп, однак виклику до національної команди поки не дочекався.

У поточному сезоні він зіграв за "гірників" у 8 матчах у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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