Складна ситуація українця на Стемфорд Брідж привернула увагу авторитетного видання AS. Іспанці не розуміють, як гравець за 70+30 млн євро міг так швидко розгубити довіру тренера.

Все починалося яскраво – Мудрик вразив Англію 36 хвилинами фінтів і передач проти Ліверпуля. Потім тренер Челсі Грем Поттер дав новачку 3 поспіль шанси в основі (46 хвилин, 67 хвилин та 71 хвилина). Втім, гра Михайла вже не тішила, результативні дії так і не з'являлися. Мудрик повернувся на лаву запасних з поступовим зменшенням часу (27 хвилин, 8 хвилин).

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Остання гра проти Лідса взагалі виглядала як вирок українцю. Челсі нарешті здобув перемогу, але Мудрик виконав суто роль глядача. Поттер навіть не просив його розминатись, хоча дав таку вказівку Обамеянгу. Досвідченого нападника викинули із заявки на ЛЧ і взагалі хотіли продати, а зараз в ієрархії він стоїть вище за 100-мільйонного Мудрика!

У найближчих матчах змін очікувати не варто. Попереду важливі поєдинки з Борусією (в 1/8 Ліги чемпіонів) та Лестером, і навряд Поттер відмовиться від складу, який приніс успіх. Якщо Мудрик не покаже жодних ознак прогресу до кінця сезону, то влітку може піднятися питання про його потрібність на Стемфорд Брідж. Приклад Ромелу Лукаку чи того-таки Обамеянга показує, що цінник і статус футболіста ніяк не врятують у разі провальних виступів на полі.

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