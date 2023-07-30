Контрольний матч

Челсі – Фулхем – 2:0

Голи: Сілва, 20, Нкунку, 41

Челсі та Фулхем, готуючись до старту АПЛ, проводять товариські матчі в США. "Сині" раніше розгромили Рексхем, переграли Брайтон і розписали нічию з Ньюкаслом. Михайло Мудрик поклав красивий гол у ворота команди Де Дзербі, однак сьогодні був обділений увагою тренера.

Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі

Маурісіо Почеттіно зробив 12 замін, використавши у матчі 23 гравців. Однак не дав зіграти жодної хвилини Мудрику. Українець став одним з трьох футболістів Челсі (ще Кепа та 18-річний Морейра), які просиділи весь поєдинок в запасі. Хоча вже в перерві Михайло активно розминався. Twitter кишить запитаннями, чому ж Почеттіно вирішив проігнорувати Мудрика.

Челсі переміг Фулхем завдяки двом голам у першому таймі. Тьягу Сілва відкрив рахунок – капітан замкнув подачу Чілвелла з кутового. А подвоїв перевагу Нкунку. Новачок команди зіграв на добиванні після вдалих дій і потужного удару Чуквуемеки.