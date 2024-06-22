Англійські ЗМІ були вражені грою Михайла Мудрика та Олександра Зінченка. Перший неодноразово розганяв атаки України, а другий попри помилку в пропущеному м'ячі, став одним із найкращих у відборах та перехопленнях.

Продовжує розчаровувати Артем Довбик – Пічічі знову не забив, хоча моментами грав дуже тонко та дотепно. Нападнику Жирони дісталось від італійських ЗМІ – Довбика пов'язували з Наполі та Міланом. А от словацькі ЗМІ закидали і відверто проросійські наративи, нібито гравці збірної України надто емоційно святкували голи, а також що багато українських вболівальників перебували на стадіоні. Дісталось і Томашу Суслову, який грає за Словаччину, але має українське коріння. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

"Огидна атака на українців": словацьким ЗМІ соромно після матчу Євро-2024 – під ударом тренер і зірка ПСЖ