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Мудрик: Мрію виступати за Барселону

15:30 25
Мудрик: Мрію виступати за Барселону
Михайло Мудрик / фото: ФК Шахтар

Вінгер Арсенал-Київ Михайло Мудрик розповів, в якому топ-клубі хотів би зіграти.

"В дев'ять років прочитав першу Біблію. З того віку йду за Богом і відкрив для себе Ісуса. Неважливо, який день був – хороший чи поганий, завжди дякую йому.

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Про що прошу Бога? Стати футболістом топ-рівня. Стати людиною, за яким хочуть повторювати, якого захочуть наслідувати, за яким йтимуть люди. Мрію грати за Барселону", – сказав Мудрик в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Мудрик взимку перебрався в розташування Арсенал-Київ з Шахтаря на правах оренди, де не потрапляв в основний склад. За киян Михайло провів 5 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

"Шахтар розраховує на інших", – Мудрик пояснив, чому покинув донеччан та перейшов у Арсенал-Київ

Теги
Барселона Барселона Арсенал-Київ Арсенал-Київ Михайло Мудрик Михайло Мудрик
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