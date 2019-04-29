Мудрик: Мрію виступати за Барселону

Вінгер Арсенал-Київ Михайло Мудрик розповів, в якому топ-клубі хотів би зіграти.

"В дев'ять років прочитав першу Біблію. З того віку йду за Богом і відкрив для себе Ісуса. Неважливо, який день був – хороший чи поганий, завжди дякую йому.

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Про що прошу Бога? Стати футболістом топ-рівня. Стати людиною, за яким хочуть повторювати, якого захочуть наслідувати, за яким йтимуть люди. Мрію грати за Барселону", – сказав Мудрик в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Мудрик взимку перебрався в розташування Арсенал-Київ з Шахтаря на правах оренди, де не потрапляв в основний склад. За киян Михайло провів 5 матчів, в яких не відзначився результативними діями.

"Шахтар розраховує на інших", – Мудрик пояснив, чому покинув донеччан та перейшов у Арсенал-Київ