Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик може несподівано стати професійним бігуном.

Після допінг-скандалу, через який Михайлу Мудрику загрожує довготривала дискваліфікація, український футболіст може змінити вид спорту, повідомляє Marca.

24-річний українець серйозно задумався над можливістю стати професійним спринтером і виступити на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі. Мудрик вже тренується з національною збірною зі спринту під керівництвом колишніх олімпійців.

Для участі на Олімпіаді йому спершу доведеться пройти національний відбір, а також виконати мінімальні вимоги Всесвітньої легкоатлетичної федерації.

Мудрик встановив рекорд швидкості у своєму дебютному матчі в Прем'єр-лізі у 2023 році, розвинувши 36,67 км/год.

Нагадаємо, що Михайло востаннє виходив на поле наприкінці 2024 року. Відтоді українець перебуває під слідством у допінговій справі. Мудрику, за різними оцінками, загрожує відсторонення від футболу на термін від двох до чотирьох років.

