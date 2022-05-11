Шахтар та Мудрик мають сумнів щодо узгодження трансферу в Байєр або Брентфорд, повідомляє Sky Sports.

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Повідомляється, що Брентфорд провів успішні переговори із "гірниками" , проте сам гравець сумнівається через війну в Україні. Раніше повідомлялось, що Михайло схиляється до варіанту з леверкузенським Байєром.

Нагадаємо, контракт Мудрика з Шахтарем чинний до 2026 року. Про інтерес до українця заявляли англійський Брентфорд, німецький Байєр, французький Ланс, португальська Бенфіка та італійський Мілан. Зазначалось, що представник АПЛ навіть погодився викласти за Михайла 20 млн євро.

До слова, у сезоні 2021/22 Мудрик провів за Шахтар 19 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 9 результативних передач.

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