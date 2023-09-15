Вінгер Челсі Михайло Мудрик нарешті може зіграти в стартовому складі лондонців у цьому сезоні.

"Михайло Мудрик не отримував можливостей зіграти в основі, задовольняючись лише епізодичними виходами на заміну в іграх, де "сині" мали відіграватись проти суперників, які низько обороняються. Фактично, він лише одного разу відіграв усі 90 хвилин в АПЛ, вийшовши у старті лише в 7 матчах.

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Український легіонер також ніколи не виходив у стартовому складі лондонців більше, ніж у двох матчах поспіль, але саме на нього обрушився основний удар критики через невдалу гру Челсі після приходу Тодда Бьолі. Так, значна частина вболівальників закликала Почеттіно нарешті довіритися Мудрику на лівому фланзі і повернути Бена Чілвелла на місце лівого захисника.

Цікаво, що дует був в одній команді під час тренування, тож, можливо, бос "синіх" планує змінити свій стартовий склад", – зазначає видання Football.london.

Таким чином, на появу Мудрика у стартовому складі Челсі можна буде очікувати на гру проти Борнмута, яка відбудеться 17 вересня, початок о 16:00.

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