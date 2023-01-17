Вінгер почав регулярно виступати за основу Шахтаря саме під крилом італійця, а тепер вони стануть суперниками в Англії.

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"Михайло має потенціал для топ-кар'єри. Гадаю, він навіть може виграти "Золотий м'яч". Він – хлопчик неймовірного рівня, але при цьому дуже чутливий. Мудрику потрібна ласка. Подивимося, чи він виправдає прогнози і свій потенціал у Челсі", – наводить слова Де Дзербі Сalciomercato.

Додамо, що зараз Брайтон на 2 очки випереджає Челсі в турнірній таблиці АПЛ, хоча зіграв на один матч менше. Найближча очна зустріч команд повинна відбутися аж 15 квітня на полі лондонців.

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