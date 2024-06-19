Мудрик може стати жертвою трансферних планів Челсі – лондонці готові продати українця заради зірки АПЛ
Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик може опинитися непотрібним лондонцям у наступній кампанії.
Керівництво "синіх" не дуже задоволено тим, як українець виступає за команду. Михайло Мудрик за 1,5 року не зміг закріпитися в основі Челсі, а його результативність не вражає.
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Як повідомляє Football Insider, лондонці можуть продати українського вінгера, якщо досягнуть домовленості з Крістал Пелас щодо Майкла Олісе. Прихід француза посилить конкуренцію в нападі і перевантажить лінію атаки, тому Челсі відпустять одного з гравців, а саме Михайла Мудрика.
У контракті Олісе є прописана клаусула, проте питання її активації буде непростим рішенням для "синіх". Наразі Челсі розпочав перемовини з "орлами" щодо трансферу француза.
Нагадаємо, Олісе виступає за Крістал Пелас з 2021 року. Його чинна угода діє ще три сезони. У кампанії 2023/24 22-річний вінгер забив 10 голів в 19 матчах АПЛ.
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