Спортивний директор Бенфіки Руй Педро Браз вирушив до Лондона для переговорів з Челсі щодо трансферу Михайла Мудрика, повідомляє SICNoticias.

Судаков прибув до Португалії для завершення трансферу до Трубіна (ВІДЕО)

Цікаво, що Мудрик може опинитися в Бенфіці разом зі своїм близьким другом Георгієм Судаковим, який завершує перехід до португальського клубу. Також за "орлів" виступає український голкіпер Анатолій Трубін.

Минулого сезону Михайло забив за Челсі 3 голи і віддав 5 гольових передач у 15 матчах у всіх змаганнях. Нагадаємо, що Мудрику загрожує дискваліфікація до 4 років через виявлені в його крові заборонені речовини. Українця відсторонили від футболу після проваленого допінг-тесту ще у грудні 2024 року.

Rui Pedro Braz está em Londres a negociar Mykhailo Mudryk. (@SICNoticias) pic.twitter.com/wNGXKBVFiw — PLUS Benfica (@plusbenfica) August 29, 2025

"Мельдоній – чудовий препарат": Мудрик чекає на бан, Усик готовий до бою – інтерв’ю з професором і знавцем допінгу