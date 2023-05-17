Ньюкасл зацікавлений в послугах Жоау Феліша, який прагне залишитися в АПЛ.

"Сороки" заздалегідь готуються до нового сезону, оскільки команда може потрапити до Ліги чемпіонів. У разі цього Ньюкаслу знадобиться якісне підсилення.

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Як повідомляє Marca, англійський клуб розглядає можливість трансферу Жоау Феліша. Наразі португальська зірка виступає на правах оренди за Челсі. Оскільки у "синіх" роздутий склад та були значні витрати, навряд чи вони зможуть викупити вінгера в Атлетіко. Ньюкасл прагне цим скористатися і запропонувати "матрацникам" близько 100 мільйонів євро за Феліша.

В поточному сезоні португалець зіграв за Челсі у 18 матчах. В його активі всього три забитих м'ячі.

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