Українский вінгер може стати частиною майбутної угоди про трансфер Баде у Челсі, повідомляє Fichajes. Зазначається, що англійський клуб готовий виплатити за 24-річного француза 30 мільйонів євро, а також в рамках домовленостей обміняти його на Трево Чалоба або Михайла Мудрика.

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У контракті захисника Севільї прописана клаусула у розмірі 60 мільйонів євро, проте через фінансові проблеми андалусійці можуть продати його за меншу ціну. Втім, для Челсі підписати гравця буде проблематично, адже ним також цікавиться Ліверпуль.

Нагадаємо, Михайло Мудрик наразі відсторонений від ігор та тренувань свого клубу через позитивний тест на допінг. У разі підтвердження порушення українському футболісту загрожує дискваліфікація на чотири роки.

У нинішньому сезоні Лоїк Баде провів 24 матчі за Севілью, забив 1 гол та віддав 1 асист. Його контракт з іспанським клубом розрахований до 30 січня 2029 року.

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