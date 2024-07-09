Лондонський клуб спробує підписати вінгера дортмундської Борусії Каріма Адейємі. Челсі вже зв'язався з гравцем, щоб переконати його, повідомляє Крістіан Фальк.

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За інформацією інсайдера, переговори між клубами поки не стартували, але це питання найближчого майбутнього. Борусія хоче отримати 30 мільйонів компенсації за футболіста, на якого також претендує Ювентус.

До слова, якщо Адейємі справді приєднається до Челсі, то буде прямим конкурентом Михайла Мудрика. Обидва грають на лівому фланзі атаки. Щоправда, 22-річний німець також може легко закрити центр нападу та правий фланг.

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