"Сині" поставили мету на новий сезон повернутися у четвірку найкращих команд АПЛ. Для того, щоб досягти цього, керівництво вважає, що команді треба посилити лінію атаки.

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Як повідомляє TEAMtalk, Челсі вирішив, що нападник РБ Лейпцига Лоїс Опенда є ідеальним профілем для потреб команди та їхнього нового боса Енцо Марески. У контракті бельгійця з німецьким клубом є пункт про відхід, але його можливо активувати лише у наступному році. Тому Челсі шукатиме спосіб підписати Опенда вже цього літа.

Нагадаємо, за лондонців виступає Михайло Мудрик. Українець переважно виходить зліва на флангу. Прихід Опенда може посилити конкуренцію для Мудрика, оскільки Лоїс може грати будь-де в атаці.

Бельгієць приєднався до РБ Лейпцига у 2023 році. В Бундеслізі Опенда зіграв у 34 матчах, забивши 24 голи.

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