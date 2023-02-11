"Я чув, що Хансі Флік є потенційною заміною Грему Поттеру. Я знаю про чутки, які з'явилися після того, як він був помічений на Стемфорд Брідж під час матчу Челсі з Фулхемом, але насправді він був там через Кая Хаверца.

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Челсі звертався до Фліка ще тоді, коли Марина Грановська відігравала певну роль у клубі. Хансі Флік також розповідав мені, що в цей час велися конкретні переговори з Тоттенхемом, але потім він вирішив посісти посаду головного тренера збірної Німеччини.

Але тепер до Хансі Фліка звернувся не сам Тодд Бьолі, а посередник. Я запитав Фліка про це, і він відповів: "Без коментарів". Йому було б легше сказати, що це неправда, але він цього не зробив, тож ви бачите, що щось тут є, але це не варіант для Хансі Фліка, тому що він хоче залишитися на чолі Німеччини на Євро, яке відбудеться на батьківщині в 2024 році", – написав журналіст Крістіан Фальк у своїй колонці на CaughtOffside.

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