Мудрик може отримати нового тренера – доля Почеттіно залежить від одного фактора
Маурісіо Почеттіно повинен вдало завершити сезон для збереження роботи на чолі Челсі.
Доля аргентинського фахівця залежатиме від потрапляння команди у єврокубки, стверджує Times Sport.
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Челсі нібито набрав непогану форму, але потім сталися дві болючі поразки – від Ман Сіті у півфіналі Кубка Англії та принизливі 0:5 від Арсенала в АПЛ. Тепер вийти у єврокубки можна лише через чемпіонат.
Челсі відстає від шостого МЮ на 6 очок, маючи гру в запасі. Якщо "сині" другий сезон поспіль залишаться без євроарени, то влітку серйозно піднімуть питання про заміну Почеттіно.
Нагадаємо, аргентинець лише минулого літа очолив команду Михайла Мудрика. Його контракт розрахований ще на сезон.
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