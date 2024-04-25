Доля аргентинського фахівця залежатиме від потрапляння команди у єврокубки, стверджує Times Sport.

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Челсі нібито набрав непогану форму, але потім сталися дві болючі поразки – від Ман Сіті у півфіналі Кубка Англії та принизливі 0:5 від Арсенала в АПЛ. Тепер вийти у єврокубки можна лише через чемпіонат.

До слова, вже 27 квітня Челсі зіграє на полі непростої Астон Вілли. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: шанси майже рівні. Успіх Вілли оцінюють коефіцієнтом 2,25, а на Мудрика і компанію 2,99. Нічия – 3,88. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,43, а на відповідний тотал менше – за 2,83.

Челсі відстає від шостого МЮ на 6 очок, маючи гру в запасі. Якщо "сині" другий сезон поспіль залишаться без євроарени, то влітку серйозно піднімуть питання про заміну Почеттіно.

Нагадаємо, аргентинець лише минулого літа очолив команду Михайла Мудрика. Його контракт розрахований ще на сезон.

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