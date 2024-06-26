Михайло Мудрик, який виступає за Челсі, не зможе допомогти команді Руслана Ротаня на Олімпіаді. Та ж доля спіткала і Енцо Фернандеса. Аргентинець мав надію поїхати на турнір у складі своєї збірної, але Челсі змінив рішення.

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"Я зробив усе можливе, щоб бути на Олімпіаді. Почеттіно схвалив моє рішення. Але потім була зміна тренера, і клуб змінив свою позицію. Зробив усе можливе, щоб бути на Олімпіаді, перепрошую Маскерано", – цитує аргентинського півзахисника Челсі Фабріціо Романо.

Певно, що прихід на місце Маурісіо Почеттіно Енцо Марески став ключовим у рішення лондонців щодо участі їхніх гравців на турнірі.

Нагадаємо, що Олімпіада-2024 розпочнеться 24 липня і завершиться 10 серпня. Збірна Україна на турнірі зіграє на груповому етапі з Аргентиною, Марокко та Іраком.

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