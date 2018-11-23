Мудрик: Мене можна називати "другим Неймаром"

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик розповів, які завдання ставить перед собою у футболі.

"Я хочу вже повноцінно стати гравцем першої команди, грати на найвищому рівні і досягати найвищих цілей. Моє завдання – постійно працювати над собою.

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Я б не сказав, що Неймар – приклад для наслідування, якщо говорити про його вчинки і людяність. Але це той футболіст, крім Роналдінью, чий стиль мені найбільше подобається. І той стиль, який найбільше на мене схожий. Можуть називати "другим Неймаром", можуть – "першим Мудриком", – цитує Мудрика клубний канал Шахтаря в YouTube.

17-річний Михайло Мудрик дебютував за Шахтар в матчі на Кубок України проти Олімпіка, ставши першим гравцем 2001 року народження, що зіграв за "гірників".

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