toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ШАХТАР - ЛЬВІВ ЛЕГАНЕС - АЛАВЕС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Мудрик: Мене можна називати "другим Неймаром"

16:22 941 Читать на русском
Мудрик: Мене можна називати "другим Неймаром"
Михайло Мудрик / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик розповів, які завдання ставить перед собою у футболі.

"Я хочу вже повноцінно стати гравцем першої команди, грати на найвищому рівні і досягати найвищих цілей. Моє завдання – постійно працювати над собою.

"Мудрик в 17 років коштує більше трьох млн євро", – відомий скаут порівняв вартість гравців Шахтаря та клубів Серії А

Я б не сказав, що Неймар – приклад для наслідування, якщо говорити про його вчинки і людяність. Але це той футболіст, крім Роналдінью, чий стиль мені найбільше подобається. І той стиль, який найбільше на мене схожий. Можуть називати "другим Неймаром", можуть – "першим Мудриком", – цитує Мудрика клубний канал Шахтаря в YouTube.

17-річний Михайло Мудрик дебютував за Шахтар в матчі на Кубок України проти Олімпіка, ставши першим гравцем 2001 року народження, що зіграв за "гірників".

Шахтар – найкращий у Європі за двома важливими показниками: у чому "гірники" перевершують Манчестер Сіті та Барселону

Теги
Шахтар Шахтар Неймар Неймар Михайло Мудрик Михайло Мудрик
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
20
хв
Шахтар
19:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук