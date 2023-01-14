Представники Челсі прибуло до Польщі для зустрічі з керівництвом Шахтаря щодо трансферу Мудрика, повідомляє Фабріціо Романо.

Мудрик в Арсенал: директор "канонірів" прибув до Варшави для закриття трансферу

Зазначається, що офіційна пропозиція близька до 100 млн євро. До цього фаворитом на підписання Михайла був Арсенал, який вже зробив три спроби підписати вінгера. Останнє слово залишається за Мудриком, бо раніше повідомлялось, що він хоче опинитись саме в Арсеналі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Шахтар 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 8 асистів. Його угода з донеччанами чинна до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt оцінює гравця у 40 млн євро. Нині футболіст перебуває з командою на зборах у Туреччині.

Мудрик в Арсенал: продадуть чи не продадуть взимку?