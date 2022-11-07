Мудрик має новий варіант з переходом в АПЛ – найбагатший клуб світу позмагається з Арсеналом та Реалом
Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик користується популярністю серед англійських колективів.
Ще одним претендентом на трансфер Мудрика став Ньюкасл, повідомляє журналіст Піт О'Рурк. "Сороки" налаштовані нав'язати конкуренцію за українця іншим топ-клубам, але є одна проблема – необхідно переконати Михайла перебратись саме на Сент-Джеймс Парк.
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"Я впевнений, що Мудрик прямо зараз буде прагнути приєднатися до одного з елітних європейських клубів у тій формі, яку він показав за Шахтар, особливо в Лізі чемпіонів цього сезону. Тому він не матиме браку в пропозиціях. Серед них – Арсенал та інші клуби Прем'єр-ліги, а також клуби по всій Європі, які, я впевнений, зацікавлені у Мудрику", – наводить слова журналіста Give Me Sport. Також повідомлялось, що Михайлом цікавиться і мадридський Реал.
Зауважимо, що Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 7 асистами.
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