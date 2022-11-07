Ще одним претендентом на трансфер Мудрика став Ньюкасл, повідомляє журналіст Піт О'Рурк. "Сороки" налаштовані нав'язати конкуренцію за українця іншим топ-клубам, але є одна проблема – необхідно переконати Михайла перебратись саме на Сент-Джеймс Парк.

Арсенал готує божевільну пропозицію за Мудрика – Реал не вибув з боротьби за зірку Шахтаря

"Я впевнений, що Мудрик прямо зараз буде прагнути приєднатися до одного з елітних європейських клубів у тій формі, яку він показав за Шахтар, особливо в Лізі чемпіонів цього сезону. Тому він не матиме браку в пропозиціях. Серед них – Арсенал та інші клуби Прем'єр-ліги, а також клуби по всій Європі, які, я впевнений, зацікавлені у Мудрику", – наводить слова журналіста Give Me Sport. Також повідомлялось, що Михайлом цікавиться і мадридський Реал.

Зауважимо, що Мудрик у поточному сезоні зіграв 14 матчів за Шахтар у всіх турнірах, відзначившись 7 голами та 7 асистами.

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