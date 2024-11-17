– Могли забити, а могли й пропустити. Вважаю, нічия – найбільш справедливий результат. Звичайно, в кінці десь могли забити, але в цілому Грузія в 2-му таймі була більш небезпечна, ніж Україна, тому, я думаю, заслужена нічия для обох команд.

Грузія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

– Вони, коли забили, понеслися?

– Так, було важко, звичайно. Коли вони забили і почали тиснути – було непросто.

– Згадай момент, коли ми могли забивати. Ти так класно віддав, і спочатку удар Гуцуляка, потім ще один удар Назаренка.

– Вибігли в атаку, отримав свій простір, створили гольовий момент. Десь не пощастило трошки.

– Мудрик дуже довго тобі щось казав після гри, прямо зупинив. Про що говорили?

– У мене був момент у кінці, коли я з флангу прострілював. Можна було йому котити назад, але мене захисник трошки підштовхнув, і я не міг вже віддавати йому передачу. Якби віддав, думаю, також гольовий момент був би.

– Попереду гра з Албанією. Які думки про це?

– За збірну завжди матчі дуже відповідальні. Албанія – команда непроста, минулий раз програли з ними, тому буде дуже складно. Вболівальники гарячі, у команди італійський такий стиль. Добре обороняються, складно проти них грати.

– Трохи засмучені всі зараз, бо такий емоційний матч?

– Двоякі відчуття. Вигравали до 80-ї хвилини, в кінці ще могли забити. Трошки таке спустошення, – резюмував Яремчук в коментарі ВЗБІРНА.

"Час робити акцент на атаку": форвард Динамо 80-х – про позитив від Грузії, ефективність Мудрика і два серця Хвічі