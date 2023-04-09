22-річний футболіст вирішив кардинально змінити спосіб життя, щоб досягти успіху у Західному Лондоні. Для цього Михайло спробує відтворити атмосферу домашнього затишку, стверджує The Sun.

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У найближчих планах українця привезти до столиці Великої Британії свою сім'ю, щоб вона жила з ним. Мудрик сподівається, що домашній затишок допоможе йому відновити форму, адже зараз він нібито почувається самотнім.

Тиснуть на вінгера і результати. Михайло чудово проявив себе у дебютному поєдинку за "синіх" проти Ліверпуля, але далі виступав неоднозначно. Зараз в його активі 10 неповних матчів та всього один асист.

До слова, вже у середу, 12 квітня, Челсі протистоятиме Реалу в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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