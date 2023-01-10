"Гірники" вже прибули до Туреччини, де проведуть перший тренувальний збір.

У складі Шахтаря на збори в турецькому Белеку прибув аж 31 гравець, повідомляє офіційний сайт "гірників". Відзначимо присутність у списку Михайла Мудрика, новачка команди Георгія Гочолейшвілі та нападника Андрія Борячука, який провів першу половину сезоні в складі Металіста 1925.

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Голкіпери: Олексій Шевченко, Пузанков, Пятов, Трубін.

Захисники: Кривцов, Бондар, Михайліченко, Матвієнко, Лукас Тейлор, Конопля, Фарина, Козік, Корнієнко, Гочолейшвілі.



Півзахисники: Степаненко, Тотовицький, Судаков, Швед, Мудрик, Зубков, Криськів, Джурасек, Топалов, Бондаренко, Очеретько, Назарина, Петряк.



Нападники: Траоре, Сікан, Кулаков, Борячук.

Додамо, що "гірники" тренуватимуться в Белеку протягом наступних 10 днів. Вже завтра в Шахтаря заплановане перше тренування. А 16 лютого підопічні Ігора Йовічевіча проведуть перший офіційний матч в новому році – з Ренном в плей-офф Ліги Європи.

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