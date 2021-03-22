Захід відбувся у Харкові в рамках кампанії #Morethanfootball Action Weeks 2021, яка проходить з 22 березня по 18 квітня, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Михайло Мудрик та Олексій Шевченко взяли безпосередню участь у тренуванні, пограли в футбол, зробили спільні фото, поспілкувалися з дітьми та вручили їм подарунки.

"Емоції тільки позитивні! Посмішки на обличчях дітей – це дорогого коштує. Я дуже радий, якщо футбол привносить у їхнє життя позитив і радість. Це якраз найголовніше: щоб діти знаходили справу, яка їх радує", – зазначив Мудрик.

"Вважаю, що такі заходи потрібно проводити частіше. Діти щасливі, посміхаються. Це дуже впливає на емоційний стан. Спасибі футбольному клубу Шахтар за те, що він звертає увагу на таких дітей", – підтримав партнера Шевченко.



До слова, Shakhtar Social регулярно проводить безкоштовні тренування для дітей з особливостями розвитку за адаптованою методикою, розробленою спеціально для Disability Football в шести містах України (Київ, Харків, Львів, Полтава, Івано-Франківськ, Маріуполь).

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