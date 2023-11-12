"Хороша реклама для АПЛ, видовищна гра, в якій обидві команди хотіли перемогти. Але я нічого іншого й не очікував. Челсі має прекрасну команду. І ми знаємо, що проти сильних суперників вона завжди грає добре.

Шалена перестрілка Челсі та Манчестер Сіті у відеоогляді матчу з 8 голами

Ми нав'язали їм свою гру, але контролювати її було складно, а Палмер і Мудрик показали свою майстерність. З їхнім дриблінгом і вмінням робити ривки контролювати гру складно. Вони діяли агресивно.

Ми володіли ініціативою й у 2-3 атаках виходили віч-на-віч, але не змогли забити. Рівна гра, результат справедливий. Я вітаю команду, на нас чекає перерва, ми вже вийшли в плей-офф Ліги чемпіонів.

Я б вважав за краще перемогти 7:0, але на такому рівні в матчі проти прекрасної команди це неможливо, тому що є, те є.Не знаю, скільки ударів було у команд, але обидві намагалися домогтися свого і робили те, що повинні", – цитує наставника "містян" BBC.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті перебуває на першому місці в турнірній таблиці АПЛ з 28 очками. Челсі посідає 10 сходинку з 16 балами.

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