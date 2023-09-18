Челсі під керівництвом Маурісіо Почеттіно продовжує буксувати на старті сезону 2023/24.

Лондонці в п'ятому турі АПЛ не змогли забити Борнмуту (0:0). Загалом у "синіх" лише п'ять голів в поточному сезоні. Це найнижчий показник результативності з 90-х.

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Згідно з даними Opta, востаннє коли Челсі обмежувався 5 голами за п'ять турів було в кампанії 1995/96. Тоді лондонці фінішували лише на 11 місці в турнірній таблиці АПЛ.

Наразі команда Маурісіо Почеттіно перебуває на 14 сходинці, маючи п'ять балів. В наступному турі Челсі зіграє проти Астон Вілли.

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