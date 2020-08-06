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Мудрик: Хто називає мене українським Неймаром – той помиляється

23:33 - Читать на русском
Мудрик: Хто називає мене українським Неймаром – той помиляється
Михайло Мудрик / Фото ФК Шахтар

Новоспечений хавбек Десни Михайло Мудрик поділився враженнями від чернігівської команди після спарингу з Динамо U-21 (2:2).

"Адаптація у новому клубі? Думаю, буде не важко. Будь-яку тактику можна зрозуміти. Кілька тренувань і я зрозумію як грає команда. Знав кількох хлопців, з якими грав раніше, Калітвінцева. Але особисто знайомий не з багатьма. Але бачив як грали вони, як грала команда.

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Мене називають українським Неймаром? Якщо хтось так говорить, скажіть їм, що вони помиляються. По-перше, я не зірка, а, по-друге, знаю, що вболівальники люблять красивий футбол. Для цього, щоб показувати якісний і результативний футбол, я і працюю", – цитує Мудрика офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Десна на один сезон орендувала Михайла Мудрика у Шахтаря.

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Десна Десна Михайло Михайло Мудрик
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