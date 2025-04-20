Український нападник перебуває поза складом "синіх" через відсторонення після здачі позитивного допінг-тесту в грудні 2024 року. Михайло Мудрик рідко з'являється на публіці, та не радує вболівальників активністю в соцмережах.

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Челсі в інстаграмі виклав допис, пригадавши перемогу над Вулверхемптоном у 2023 році з рахунком 2:0. Один з голів забив саме Мудрик. Михайло прокоментував світлину одним сумним смайлом. Фанати миттєво відреагували, написавши, що сумують за українцем.

Нагадаємо, Мудрик приєднався до Челсі у січні 2023 року. Загалом Михайло зіграв за "синіх" у 73 матчах, в яких забив 10 голів та віддав 11 асистів.

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