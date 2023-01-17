Вінгер Челсі Михайло Мудрик не забув про донецький Шахтар, в якому виріс до найдорожчого українського гравця в історії.

"Мені пощастило грати з такими гравцями як ви. Мені пощастило познайомитись з такими людьми як ви. Дякую за все, командо. Буду сумувати", – написав Мудрик в Instagram, прикріпивши відео зі спогадами про виступи за "гірників".

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Шахтар офіційно повідомив, що отримає за Михайла Мудрика мінімум 70 мільйонів євро. З урахуванням бонусів сума за перехід 22-річного українця може зрости до 100 млн. Вінгер має шанс дебютувати за Челсі у поєдинку АПЛ проти Ліверпуля, який відбудеться 21 січня.

Додамо, що Мудрик розпочав свою кар'єру в Шахтарі та виступав на правах оренди в Десні та Арсеналі-Київ. Загалом, у складі "гірників" награв 44 поєдинки, в яких записав до свого активу 12 голів та 17 результативних передач.

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