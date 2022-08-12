"Добре, що ця перемога сталася, тому що потрібно емоційно відновитись від невдачі у матчі з Ромою. Хоча на зборах як виграші, так і програші – це нормально, адже ми готуємось до чемпіонату й Ліги чемпіонів.

Домжале – Шахтар – 0:3 – відео голів і огляд другої за день перемоги Йовічевіча

Як визначали, хто битиме пенальті? Тренер і партнери по команді мені довіряють. Я вже бив та забивав пенальті, тож усе логічно. Чи допомагає в іграх відпрацювання ударів на тренуваннях? Звісно! Не хочу розкидатися гучними словами, що це запорука успіху. Але закономірно: що більше ти щось відпрацьовуєш, то краще потім виходить на полі.

Що відчував, коли розгорнули плакат "Стоп війні"? Болісна тема. Завжди, коли є хоч якесь нагадування про війну, відчуваєш болісні емоції і поринаєш у це", – цитує Мудрика сайт Шахтаря.

Шахтар розгромив Домжале на зборах завдяки шикарному Мудрику