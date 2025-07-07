Коул Палмер очолив список, другим став Ніколя Джексон, а трійку замкнув Жоао Педро, повідомляє CBS Sports.

Челсі офіційно представив гравця на місце Мудрика

Натомість Мудрик, якого у листопаді відсторонили від футболу через допінгову справу, опинився на останній, 20-й позиції.

"Чи буде Мудрик дискваліфікований від футболу, чи ні, але він не був особливо вражаючою фігурою з того часу, як Челсі заплатив за нього до 118 мільйонів доларів. Українець майже одразу виглядав як гравець, який ледве використовує свою швидкість, забивши лише 10 голів і зробивши 11 результативних передач у 73 іграх", – зазначає видання.

Нагадаємо, що вінгер збірної України залишається поза футболом через порушення антидопінгових правил. Повторна проба також дала позитивний результат, тож Мудрику загрожує відсторонення від змагань до 4 років.

Челсі вийшов у півфінал Клубного ЧС завдяки фатальній помилці Палмейраса, лондонці пропустили красу від свого ж гравця