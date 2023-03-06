Грем Поттер визначився з новим штатним пенальтистом Челсі після відходу Жоржинью. Ним став Кай Хаверц.

Кай Хаверц став новим штатним пенальтистом Челсі після того, як Жоржинью пішов в Арсенал. Про це Поттер заявив на передматчевій пресконференції, присвяченій зустрічі з дортмундською Борусією в рамках матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Про це інформує Chelsea Express.

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H/F інформує, що Хаверц реалізував усі 14 пенальті у своїй кар'єрі.

Також Поттер підтвердив, що Н'Голо Канте не потрапив у заявку на гру з Борусією, незважаючи на відновлення після довгої травми. Рішення щодо участі в цій зустрічі Ріса Джеймса тренер Челсі ухвалить у день матчу, 7 березня.

Перший матч між цими командами Дортмунд виграв 1:0.

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