Фанати Шахтаря обрали улюбленця, який найкраще проявив себе за підсумками квітня.

Чергову нагороду гравця місяця забрав Артем Бондаренко, інформує прес-служба донецького клубу.

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В соціальних мережах за 22-річного хавбека віддали свої голоси 1 769 респондентів (39,5%). Трійку лідерів доповнили Тарас Степаненко (1 445 балів) і Георгій Судаков (1 107). Минулоріч більшість індивідуальних нагород Шахтаря забирав Мудрик, але з початку 2023-го це третє нове прізвище гравця місяця. Раніше приз забирали Анатолій Трубін і Георгій Судаков.

У квітні Бондаренко провів за Шахтар 6 матчів, оформивши 4 голи та 3 асисти. Наступним суперником "гірників" стане Олександрія (7 травня).

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