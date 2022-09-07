Мудрик чи Швед: УЄФА обрав найкращого гравця матчу РБ Лейпциг – Шахтар
13:31 - Читать на русском
Вінгер "гірників" Мар'ян Швед отримав високу оцінку за підсумками зустрічі першого туру групового етапу ЛЧ.
завершено
Мар'ян Швед 16’
Мар'ян Швед 59’
Михайло Мудрик 76’
Лассіна Траоре 85’
16’ Мар'ян Швед
59’ Мар'ян Швед
76’ Михайло Мудрик
85’ Лассіна Траоре
Найкращим гравцем переможного для українців поєдинку названий новачок "гірників", який оформив дубль, інформує пресслужба клубу.
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Іншим претендентом на звання MVP був Михайло Мудрик. Вінгер відзначився третім голом у поєдинку та віддав дві результативні передачі на Шведа та Траоре.
Шахтар за підсумками першого туру очолив групу F Ліги чемпіонів. У наступному турі колектив Ігора Йовічевіча протистоятиме Селтіку.
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