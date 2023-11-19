"Це хлопець, який вдосконалюється з кожним місяцем. Він прийшов у АПЛ з великим тиском з боку журналістів та вболівальників. Мудрик був один.

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Попередні три роки він грав на порожніх стадіонах через COVID та війну. Йому було важко в Англії, але я думаю, що цей етап залишився в минулому. Тепер він приносить чудові результати Челсі та збірній України", – розповів Палкін в коментарі La Repubblica.

Нагадаємо, у січні Челсі заплатив Шахтарю за Мудрика 70 млн євро+30 млн бонусами. Відтоді вінгер провів за "синіх" 28 матчів, оформивши 2 голи і 2 асисти.

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